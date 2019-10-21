Тарифы на виртуальный хостинг
Тарифы виртуального хостинга предлагают неограниченный трафик, доступ по SSH, почту с веб-интерфейсом и антиспамом, независимое посайтовое переключение версий PHP и удобную панель управления с файл-менеджером.
|Восток-1
|Восток-2
|Восток-3
|Дисковое пространство, МБ
|5000
|15000
|20000
|Доменов на аккаунте
|не ограничено
|не ограничено
|не ограничено
|Сайтов на аккаунте
|5
|20
|не ограничено
|Баз данных MySQL
|не ограничено
|не ограничено
|не ограничено
|Входов по FTP
|не ограничено
|не ограничено
|не ограничено
|Доступ по SSH
|Базовых веб-серверов
|2
|2
|2
|Расширенный веб-сервер
|дополнительная услуга
|дополнительная услуга
|Память для кеширования, МБ
|256
|Почтовых ящиков
|дополнительная услуга
|не ограничено
|не ограничено
|Резервное копирование
|Бесплатный SSL-сертификат
|Цена за месяц
при помесячной оплате
|168 руб
|360 руб
|600 руб
|Цена за год
при единовременной оплате
|1416 руб выгоднее на 600 руб
|3576 руб выгоднее на 744 руб + 1 домен .RU или .РФ в подарок
|5976 руб выгоднее на 1224 руб + 2 домена .RU или .РФ в подарок