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Я перепробовал много хостеров и хочу остановиться. Фёдор, пользователь виртуального хостинга
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Хостинг на NVMe

для нетерпеливых

Тарифы на виртуальный хостинг

Тарифы виртуального хостинга предлагают неограниченный трафик, доступ по SSH, почту с веб-интерфейсом и антиспамом, независимое посайтовое переключение версий PHP и удобную панель управления с файл-менеджером.

  Восток-1 Восток-2 Восток-3
 
Дисковое пространство, МБ 5000 15000 20000
Доменов на аккаунте не ограничено не ограничено не ограничено
Сайтов на аккаунте 5 20 не ограничено
Баз данных MySQL не ограничено не ограничено не ограничено
Входов по FTP не ограничено не ограничено не ограничено
Доступ по SSH
Базовых веб-серверов 2 2 2
Расширенный веб-сервер дополнительная услуга дополнительная услуга
Память для кеширования, МБ 256
Почтовых ящиков дополнительная услуга не ограничено не ограничено
Резервное копирование
Бесплатный SSL-сертификат
Цена за месяц
при помесячной оплате		 168 руб 360 руб 600 руб
Цена за год
при единовременной оплате		 1416 руб выгоднее на 600 руб 3576 руб выгоднее на 744 руб + 1 домен .RU или .РФ в подарок 5976 руб выгоднее на 1224 руб + 2 домена .RU или .РФ в подарок
 

Преимущества

Тестовый период 30 дней

Начните использовать услуги виртуального хостинга сразу после создания аккаунта. Протестируйте скорость работы своего сайта бесплатно на специальном временном домене

Бесплатный перенос сайтов

Доверьте нам бережный перенос всех действующих сайтов от вашего предыдущего хостинг-провайдера. Мы убедимся в том, что все сайты продолжают работать, и подарим вам несколько месяцев хостинга

SSL-сертификаты для всех сайтов

Бесплатные SSL-сертификаты Let's Encrypt для каждого вашего сайта можно установить из Панели управления аккаунтом хостинга в один клик

Автоустановка приложений

Устанавливайте в один клик из Панели управления популярные CMS, галереи изображений, и другие бесплатные приложения, которые могут пригодиться вам в работе