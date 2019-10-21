Специальные предложения
Перенос всех ваших сайтов
Быстро и бесплатно перенесем все ваши сайты от прежнего хостинг-провайдера!
Бесплатный хостинг на два месяца
Перенесите сайт от предыдущего хостинг-провайдера и при оплате года использования услуг мы подарим вам еще два месяца хостинга по выбранному тарифу.
Вы точно получите подарок, если:
- вы указали сайт для переноса при оформлении заказа хостинга;
- на момент оформления заказа для домена указаны NS-серверы действующего хостинг-провайдера (исключая бесплатный хостинг и сервисы аренды CMS), а сайт функционирует и содержит контент;
- вы создали новый аккаунт и оплатили год использования хостинга по одному из трех тарифов линейки «Восток».
После подтверждения оплаты мы зачислим на ваш счет бонусы на сумму, равную стоимости двух месяцев хостинга по вашему тарифу.
Домены в подарок
Оплачивая год хостинга единовременно, вы не только получаете услуги по сниженной цене, но и экономите на доменных именах: в зависимости от выбранного тарифного плана, при годовой оплате хостинга мы дарим один или несколько доменных бонусов, которые можно в течение года использовать для регистрации или продления домена в зоне .RU или .РФ.