Перенесите сайт от предыдущего хостинг-провайдера и при оплате года использования услуг мы подарим вам еще два месяца хостинга по выбранному тарифу.

Вы точно получите подарок, если:

вы указали сайт для переноса при оформлении заказа хостинга;

на момент оформления заказа для домена указаны NS-серверы действующего хостинг-провайдера (исключая бесплатный хостинг и сервисы аренды CMS), а сайт функционирует и содержит контент;

вы создали новый аккаунт и оплатили год использования хостинга по одному из трех тарифов линейки «Восток».

После подтверждения оплаты мы зачислим на ваш счет бонусы на сумму, равную стоимости двух месяцев хостинга по вашему тарифу.